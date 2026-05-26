«Мне было очень плохо, кружилась голова». Рууд — о пятисетовике с Сафиуллиным на «РГ»

16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о победе над россиянином Романом Сафиуллиным (141-й в рейтинге) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Рууд победил со счётом 6:2, 7:6 (755), 5:7, 0:6, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 17:55 МСК
Каспер Рууд
16
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 0 6
2 		6 5 7 6 2
             
Роман Сафиуллин
141
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Устал, но, конечно, счастлив. Чувствую смирение. Хочу поблагодарить публику за то, что подталкивала меня. Честно говоря, я был близок к тому, чтобы отправиться домой. В концовке третьего и четвёртого сета мне было очень плохо, кружилась голова. Было действительно трудно видеть мяч. Думаю, что у меня была слишком высокая температура тела, и сегодня я не смог охладиться в этих условиях. К счастью, в четвёртом сете я дал себе немного времени, чтобы перевести дух и посмотреть, смогу ли успокоиться, убрать судороги и снизить температуру. К счастью, мне это удалось. Это был действительно тяжёлый матч», — сказал Рууд в интервью на корте.

