«На каждой серии буду реветь». Швёнтек планирует посмотреть документальный фильм о Надале

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что планирует посмотреть документальный фильм о 22-кратном победителе мэйджоров испанце Рафаэле Надале от Netflix.

«Посмотрю сразу же, как выйдет. Ну, только если мне на следующий день не играть, потому что я буду плакать (смеётся). Там четыре серии? Я, наверное, на каждой буду реветь», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ига Швёнтек выступает на «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге она обыграла Эмерсон Джонс из Австралии со счётом 6:1, 6:2. Далее польская спортсменка встретится чешкой с Сарой Бейлек.

