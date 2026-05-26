Юго Гастон — Гаэль Монфис: результат матча 25 мая, счёт 3:2, 1-й круг Ролан Гаррос

Гаэль Монфис проиграл Юго Гастону в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026
Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге он уступил соотечественнику Юго Гастону (118-й в рейтинге) со счётом 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 21:30 МСК
Юго Гастон
118
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 2 6
2 		3 6 6 0
             
Гаэль Монфис
218
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты. В её рамках Монфис 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Гастона один эйс, семь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Юго Гастон сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло, занимающим 26-ю строчку рейтинга.

