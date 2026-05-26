«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 25 мая

25 мая на грунтовых кортах Парижа стартовал Открытый чемпионат Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований наиболее интересных участников. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Первый круг. Результаты на 25 мая (частично):

Александр Шевченко (Казахстан) — Алекс Михельсен (США) — 2:6, 4:6, 2:6;

Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Иржи Легечка (Чехия, 12) — 6:3, 7:6, 6:3;

Мартон Фучович (Венгрия) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6, 5:7, 1:6, 2:6;

Алекс де Минор (Австралия, 8) — Тоби Самуэль (Великобритания, Q) — 6:4, 6:4, 6:2;

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Брэндон Накашима (США, 31) — 2:6, 5:7, 2:6;

Элиот Спиццирри (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 19) — 3:6, 7:6, 4:6, 3:6;

Стэн Вавринка (Швейцария, LD) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — 3:6, 6:3, 3:6, 4:6;

Танаси Коккинакис (Австралия, SR) — Теренс Атман (Франция) — 6:7, 6:2, 4:6, 6:3, 7:5;

Александр Ковачевич (США) — Рафаэль Ходар (Испания, 27) — 1:6, 0:6, 4:6;

Каспер Рууд (Норвегия, 15) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 6:2, 7:6, 5:7, 0:6, 6:2;

Андрей Рублёв (Россия, 11) — Игнасио Бусе (Перу) — 6:3, 6:7, 6:3, 7:5;

Ринки Хидзиката (Австралия) — Томми Пол (США, 24) — 6:4, 3:6, 5:7, 4:6;

Уго Умбер (Франция, 32) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 6:4, 6:3;

Даниэль Мерида-Агилар (Испания) — Бен Шелтон (США, 5) — 3:6, 3:6, 4:6;

Юго Гастон (Франция, WC) — Гаэль Монфис (Франция, WC) — 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0.

