Гаэль Монфис покорил рекорд Стэна Вавринки на «Ролан Гаррос»
Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис проиграл в первом круге соотечественнику Юго Гастону (118-й в рейтинге) со счётом 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6. Этот пятисетовый матч стал для Гаэля Монфиса уже 17-м на «Ролан Гаррос». Он превзошёл Стэна Вавринку (16) и стал единоличным рекордсменом турнира по количеству пятисетовых встреч в Открытую эру, сообщает Opta Ace на своей странице в социальной сети X.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 21:30 МСК
Отметим, выступление на «Ролан Гаррос» стало для француза последним в карьере.
В карьере Гаэля Монфиса более 550 побед, 13 титулов ATP, попадание в топ‑6 мирового рейтинга в 2016 году и выходы в полуфиналы престижных турниров — «Ролан Гаррос» и US Open.
