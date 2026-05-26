Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис покорил рекорд Стэна Вавринки на «Ролан Гаррос»

Гаэль Монфис покорил рекорд Стэна Вавринки на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис проиграл в первом круге соотечественнику Юго Гастону (118-й в рейтинге) со счётом 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6. Этот пятисетовый матч стал для Гаэля Монфиса уже 17-м на «Ролан Гаррос». Он превзошёл Стэна Вавринку (16) и стал единоличным рекордсменом турнира по количеству пятисетовых встреч в Открытую эру, сообщает Opta Ace на своей странице в социальной сети X.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 21:30 МСК
Юго Гастон
118
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 2 6
2 		3 6 6 0
             
Гаэль Монфис
218
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Отметим, выступление на «Ролан Гаррос» стало для француза последним в карьере.

В карьере Гаэля Монфиса более 550 побед, 13 титулов ATP, попадание в топ‑6 мирового рейтинга в 2016 году и выходы в полуфиналы престижных турниров — «Ролан Гаррос» и US Open.

Материалы по теме
Медведев рвётся во 2-й круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Калинская и Корнеева. LIVE!
Live
Медведев рвётся во 2-й круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Калинская и Корнеева. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android