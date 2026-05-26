Монфис трогательно обратился к Свитолиной после последнего матча на «Ролан Гаррос»

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис трогательно обратился к своей жене украинской теннисистке Элине Свитолиной после своего последнего матча в карьере на «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 21:30 МСК
Юго Гастон
118
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 2 6
2 		3 6 6 0
             
Гаэль Монфис
218
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

«Я хотел бы поблагодарить свою жену. Без неё меня, возможно, не было бы здесь сегодня вечером. Мы вместе уже восемь прекрасных лет. Ты поддерживала меня, поднимала меня и любила меня. Ты подарила мне самый главный подарок — нашу дочь. Я люблю тебя», — приводит слова Монфиса The Tennis Letter в социальной сети X.

В первом круге Монфис проиграл соотечественнику Юго Гастону (118-й в рейтинге) со счётом 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6.

