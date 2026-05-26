Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей на 26 мая

«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей на 26 мая
Комментарии

Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Первый круг. Расписание на 26 мая (частично):

12:00. Алехандро Табило (Чили) – Камиль Майхшак (Польша);
12:00. Адам Уолтон (Австралия) – Даниил Медведев (Россия);
12:00. Марин Чилич (Хорватия) – Мориз Куаме (Франция);
12:00. Алексей Попырин (Австралия) – Захари Свайда (США);
12:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) – Маттео Арнальди (Италия);
13:30. Тома Форель (Франция) – Валантен Вашеро (Монако);
14:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай);
14:00. Вит Коприва (Чехия) – Корентен Муте (Франция);
14:30. Александр Мюллер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция);
15:00. Кристьян Гарин (Чили) – Лёнер Тьен (США);
15:30. Александр Бублик (Казахстан) – Ян-Леннард Штруфф (Германия);
17:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Даниэль Альтмайер (Германия);
17:00. Жайме Фария (Португалия) – Денис Шаповалов (Канада);
21:15. Янник Синнер (Италия) – Клеман Табюр (Франция).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Материалы по теме
«Ты чё, сдох, что ли?» Сафин вытащил Рублёва из ада и помог начать «Ролан Гаррос» с победы
Эксклюзив
«Ты чё, сдох, что ли?» Сафин вытащил Рублёва из ада и помог начать «Ролан Гаррос» с победы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android