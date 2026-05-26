«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей на 26 мая

Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Первый круг. Расписание на 26 мая (частично):

12:00. Алехандро Табило (Чили) – Камиль Майхшак (Польша);

12:00. Адам Уолтон (Австралия) – Даниил Медведев (Россия);

12:00. Марин Чилич (Хорватия) – Мориз Куаме (Франция);

12:00. Алексей Попырин (Австралия) – Захари Свайда (США);

12:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) – Маттео Арнальди (Италия);

13:30. Тома Форель (Франция) – Валантен Вашеро (Монако);

14:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай);

14:00. Вит Коприва (Чехия) – Корентен Муте (Франция);

14:30. Александр Мюллер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция);

15:00. Кристьян Гарин (Чили) – Лёнер Тьен (США);

15:30. Александр Бублик (Казахстан) – Ян-Леннард Штруфф (Германия);

17:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Даниэль Альтмайер (Германия);

17:00. Жайме Фария (Португалия) – Денис Шаповалов (Канада);

21:15. Янник Синнер (Италия) – Клеман Табюр (Франция).