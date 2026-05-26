«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей на 26 мая

Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч третьего игрового дня.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Первый круг. Расписание на 26 мая (частично):
12:00. Эмма Наварро (США) – Джаниче Чен (Индонезия);
12:00. Ива Йович (США) – Александра Эала (Филиппины);
13:00. Арина Соболенко (Беларусь) – Джессика Бузас Манейро (Испания);
13:30. Линда Носкова (Чехия) – Мария Сакари (Греция);
13:30. Энн Ли (США) – Чжан Шуай (Китай);
14:00. Лаура Зигемунд (Германия) – Наоми Осака (Япония);
15:30. Анна Калинская (Россия) – Лоис Буассон (Франция);
16:00. Ханне Вандевинкель (Бельгия) – Мэдисон Киз (США);
16:00. Алина Корнеева (Россия) – Элизабетта Коччаретто (Италия);
16:30. Кори Гауфф (США) – Тэйлор Таунсенд (США);
17:00. Елена Приданкина (Россия) – Александра Олейникова (Украина);
17:30. Виктория Мбоко (Канада) – Никола Бартунькова (Чехия);
17:30. Симона Вальтерт (Швейцария) – Катаржина Синякова (Чехия);
17:30. Кимберли Бирелл (Австралия) – Джессика Пегула (США).