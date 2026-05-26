Соболенко – Бузас Манейро: где смотреть матч первого круга «Ролан Гаррос» – 2026

Сегодня, 26 мая, в Париже продолжится турнир «Ролан Гаррос» – 2026. В рамках игрового дня сразятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Испании Джессика Бузас Манейро, занимающая в мировом рейтинге 50-е место. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

В России матч между Соболенко и Бузас Манейро не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи белорусской и испанской теннисисток. Также за развитием событий можно следить в матч-центре «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф.