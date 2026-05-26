Даниил Медведев — Адам Уолтон: где смотреть матч первого круга «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 26 мая, в Париже, Франция, состоится матч первого круга «Ролан Гаррос» — 2026 между восьмой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем Австралии Адамом Уолтоном, занимающим 97-ю строчку в рейтинге АТР. Матч начнётся не ранее 12:00 мск.

В России встречу Медведева и Уолтона на «Ролан Гаррос» — 2026 не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Также за развитием событий можно следить в матч-центре «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.