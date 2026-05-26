Александрова — о поражении от Осорио на «Ролан Гаррос»: всё было весьма печально

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала своё поражение от колумбийской спортсменки Камилы Осорио в первом круге «Ролан Гаррос» — 2:6, 4:6.
«Поражение ощущалось безнадёжно. В глубине души надеешься, что вот-вот что-то почувствуешь, но всё было весьма печально: и игра, и передвижение. Она сыграла хорошо, я сыграла плохо. Конечно, можно было бы сделать намного лучше, но, видимо, не сегодня.
Лучшее теперь – не зацикливаться, не уходить в совсем уж глубокие раздумья. Возможно, полезнее сейчас поиграть турниры поменьше, выиграть хоть какие-то матчи, почувствовать уверенность. Я не тот человек, к сожалению, кто сейчас снимется с пары на «Ролан Гаррос» и уедет. Вечер — чтобы расстраиваться, но утром уже идёшь на тренировку — как будто всё нормально», — приводит слова Александровой Sports.ru
