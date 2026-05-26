Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова — о поражении от Осорио на «Ролан Гаррос»: всё было весьма печально

Александрова — о поражении от Осорио на «Ролан Гаррос»: всё было весьма печально
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала своё поражение от колумбийской спортсменки Камилы Осорио в первом круге «Ролан Гаррос» — 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 20:40 МСК
Камила Осорио
86
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Поражение ощущалось безнадёжно. В глубине души надеешься, что вот-вот что-то почувствуешь, но всё было весьма печально: и игра, и передвижение. Она сыграла хорошо, я сыграла плохо. Конечно, можно было бы сделать намного лучше, но, видимо, не сегодня.

Лучшее теперь – не зацикливаться, не уходить в совсем уж глубокие раздумья. Возможно, полезнее сейчас поиграть турниры поменьше, выиграть хоть какие-то матчи, почувствовать уверенность. Я не тот человек, к сожалению, кто сейчас снимется с пары на «Ролан Гаррос» и уедет. Вечер — чтобы расстраиваться, но утром уже идёшь на тренировку — как будто всё нормально», — приводит слова Александровой Sports.ru

Материалы по теме
Джокович проиграл в Риме! Хачанов и Шнайдер победили, Александрова уже выбыла
Джокович проиграл в Риме! Хачанов и Шнайдер победили, Александрова уже выбыла
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android