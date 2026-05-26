«Никогда не бывает просто сказать «прощай». Вавринка — о своём последнем матче на «РГ»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 проигравший нидерландцу Йесперу де Йонгу, сделал эмоциональное обращение после матча, который стал для него последним в карьере на турнире в Париже.
«Всегда удивляюсь такому большому количеству любви, поддержке от игроков и фанатов, от турнира в целом. Я был в туре более 20 лет. Для меня в юности мечтой было стать профессиональным игроком, быть в топ-100, иметь возможность играть на таких турнирах. Не ожидал достичь таких высот в теннисе. Никогда не ставил в своей карьере границ, всегда желал большего и усердно работал. Двигал себя, собственные границы, пытался найти свой путь, чтобы сюда прийти. Я счастлив и горд тем, чего достиг за эти годы. Это было тяжело. Никогда не бывает просто сказать «прощай» чему-то, что сильно любишь и посвящаешь этому всю жизнь. Было и будет тяжело покидать «Ролан Гаррос», — сказал Вавринка на послематчевой пресс-конференции.
- 26 мая 2026
