«Думаю, ночь будет непростой». Монфис — о поражении в своём последнем матче на «РГ»
Французский теннисист Гаэль Монфис, для которого минувшее поражение от Юго Гастона на «Ролан Гаррос» — 2026 стало последним матчем на турнире в Париже, рассказал, что чувствовал в последние минуты встречи, какие эмоции испытал после проигрыша.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 21:30 МСК
Юго Гастон
118
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 2 6
2 		3 6 6 0
             
Гаэль Монфис
218
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

— Когда в последнем сете вы уступали 0:5, готовились подавать, [корт] Филиппа Шатрие поддерживал вас — о чём вы в тот момент думали? Были сфокусированы на игре или размышляли о другом?
— В первые два розыгрыша — да, потом всё изменилось. Конечно, счёт был 0:30 — я начинал понимать, что нужно «держаться» за табло, в противном случае это были бы два последних розыгрыша. Было как-то немного сумбурно.

— Как бы вы описали свои чувства сейчас?
— Очень странно. Понимаете, я как-то пытаюсь блокировать свои эмоции, потому что очень тяжело. Сложно, глубоко внутри очень сложно, поэтому стараюсь их подавлять. Думаю, ночь будет непростой. Но это смешанное ощущение между счастьем, грустью множеством других эмоций и чувств. Тяжело описать. Пока не хочется углубляться, но это непросто, — сказал Монфис на послематчевой пресс-конференции.

