Берреттини: чем сложнее становится, тем лучше. Думаю, я немного псих

Бывшая шестая (ныне 105-я) ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини ответил на вопрос о травмах во время карьеры.

«Когда случаются травмы, ты всегда настроен негативно и не хочешь останавливаться. Ты думаешь: «Я мог бы сделать это, мог бы сделать то». Но в то же время я сейчас смотрю на себя в зеркало и очень горжусь своей карьерой, тем, чего добился. Любой, кто знает меня с детства, знает, что я получаю травмы практически с 12 лет (смеётся). Это в каком‑то смысле часть того, кто я есть. Если у меня мощная подача и мощный удар справа, у меня есть и эта проблема. Также стойкий характер. Всегда упорно работаю, чтобы вернуться в строй. Мне просто нравится соревноваться. Нравится ставить себя в такие ситуации, в которых, знаете, большинству людей было бы непросто… Чем сложнее становится, тем лучше я себя чувствую. Думаю, я немного псих. Это то, что мне нравится делать. В ближайшие годы, пока играю, хочу соревноваться. Хочу получать от этого удовольствие. Хочу выиграть как можно больше матчей. Прошло пять лет с тех пор, как я играл в Париже. Приятно быть здесь и говорить о победе», — сказал Берреттини на пресс-конференции.