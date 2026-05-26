Анна Калинская — Лоис Буассон: текстовая онлайн-трансляция первого круга «РГ»-2026

Сегодня, 26 мая, в Париже продолжится турнир «Ролан Гаррос» — 2026. В рамках очередного игрового дня сразятся 24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и француженка Лоис Буассон, занимающая в мировом рейтинге 43-е место.

Начало встречи запланировано на 15:30 мск.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая Арину Соболенко.