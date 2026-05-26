Монфис предположил, на каких турнирах в последнем в карьере сезоне может выступить

218-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис, проводящий последний в карьере сезон и уступивший в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 Юго Гастону, предположил, на каких ещё турнирах может выступить в этом году.

— У вас много фанатов по всему миру, и это не последний матч в вашей карьере. Интересно, на каких ещё турнирах в этом году планируете сыграть и как смотрите на эти последние, скажем, главы в карьере? Предполагаю, что вы закончите осенью в Париже, но что будет перед этим?

— Хороший вопрос, поэтому мой агент Николя хочет, чтобы я сыграл на большем количестве турниров (смеётся). Конечно, думаю, он попросит уайлд-кард на Уимблдон, потому подождём и посмотрим. Но понимаю, там много нюансов, поэтому чувствую, что многие другие ребята заслуживают этого, возможно, больше меня. Однако надеюсь на Уимблдон. Потом предстоит решить, поедем ли мы в Вашингтон. Думаю, Дани предложит нам уайлд-кард. Посмотрим, примем ли мы. Я поменял свои планы на отдых с Элиной, поэтому, возможно, она отправится на каникулы (смеётся).

— Она может поехать в Вашингтон.

— Отпуск для неё (улыбается). Думаю, мы сделаем запрос также в Монреаль, хочу с ним попрощаться. Планирую вернуться назад к началу школы у моей дочери, это будет её первый год, поэтому вернёмся с ней в Европу. Конечно, сделаю запрос во французскую федерацию на уайлд-кард на US Open, надеюсь её получить. С Азией всё немного непонятно, честно говоря. В конце года сыграю в Лионе на новом турнире. Николя хочет, чтобы я вступил и в Вене, а потом, конечно, Париж, — сказал Монфис на пресс-конференции после матча.