«Всем жарко, всем тяжело». Жена Медведева — во время его матча в первом круге «РГ»-2026

Сегодня, 26 мая, восьмая ракетка мира теннисист Медведев проводит свой стартовый матч на «Ролан Гаррос» — 2026 с австралийцем Адамом Уолтоном, занимающим в мировом рейтинге 97-е место. Россиянин уступил сопернику в первом сете встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

В трансляцию попали слова Дарьи Медведевой, супруги теннисиста, наблюдающей за поединком с трибуны.

«Всем жарко, всем тяжело, надо хорошо себя вести», — сказала Дарья.

Сегодня в Париже температура воздуха достигает 33°C.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.