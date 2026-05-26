«Всем жарко, всем тяжело». Жена Медведева — во время его матча в первом круге «РГ»-2026
Сегодня, 26 мая, восьмая ракетка мира теннисист Медведев проводит свой стартовый матч на «Ролан Гаррос» — 2026 с австралийцем Адамом Уолтоном, занимающим в мировом рейтинге 97-е место. Россиянин уступил сопернику в первом сете встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Адам Уолтон
97
Австралия
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 2
2 		6 0
             
Даниил Медведев
8
Россия
В трансляцию попали слова Дарьи Медведевой, супруги теннисиста, наблюдающей за поединком с трибуны.

«Всем жарко, всем тяжело, надо хорошо себя вести», — сказала Дарья.

Сегодня в Париже температура воздуха достигает 33°C.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
