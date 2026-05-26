Арина Соболенко поделилась подборкой фото из Парижа

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала у себя на странице в соцсети коллекцию фото из Парижа, где сейчас проходит «Ролан Гаррос». На заглавных кадрах спортсменка предстала в нежном платье на фоне Эйфелевой башни.

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

В эту минуту Арина Соболенко проводит стартовый матч на турнире, где играет с испанкой Джессикой Бузас Манейро. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи белорусской и испанской теннисисток.

«Ролан Гаррос» — 2026 у женщин завершится 6 июня. В прошлом году Арина Соболенко дошла до финала турнира, где уступила американской теннисистке Кори Гауфф.