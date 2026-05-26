Эмма Наварро — Джаниче Чен, результат матча 26 мая 2026, счёт 2:0, 1-й круг; Ролан Гаррос 2026

Эмма Наварро вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
25-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, в стартовом матче обыграв соперницу из Индонезии Джаниче Чен, занимающую в мировом рейтинге 40-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Эмма Наварро
25
США
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Джаниче Чен
40
Индонезия
По ходу матча Наварро подала навылет пять раз, сделала три двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Чен сделала четыре эйса, допустила аналогичное количество двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных.

В следующем круге Наварро сыграет со своей соотечественницей Ивой Йович.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
