25-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, в стартовом матче обыграв соперницу из Индонезии Джаниче Чен, занимающую в мировом рейтинге 40-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

По ходу матча Наварро подала навылет пять раз, сделала три двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Чен сделала четыре эйса, допустила аналогичное количество двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных.

В следующем круге Наварро сыграет со своей соотечественницей Ивой Йович.