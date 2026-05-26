Эмма Наварро вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
25-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, в стартовом матче обыграв соперницу из Индонезии Джаниче Чен, занимающую в мировом рейтинге 40-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
25
Эмма Наварро
40
Джаниче Чен
По ходу матча Наварро подала навылет пять раз, сделала три двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Чен сделала четыре эйса, допустила аналогичное количество двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных.
В следующем круге Наварро сыграет со своей соотечественницей Ивой Йович.
