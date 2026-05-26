Арина Соболенко стартовала с уверенной победы на «Ролан Гаррос» — 2026
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла соперницу из Испании Джессику Бузас Манейро, занимающую в мировом рейтинге 50-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 13:10 МСК
Арина Соболенко
Окончен
2 : 0
50
Джессика Бузас Манейро
По ходу матча Соболенко ни разу не подала навылет, не сделала двойных ошибок и сумела реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. Бузас Манейро сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Соболенко сразится с победительницей матча между Линдой Фрухвиртовой и Эльзой Жакемо.
