Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Джессика Бузас Манейро, результат матча 26 мая 2026, счёт 2:0, 1-й круг; Ролан Гаррос 2026

Арина Соболенко стартовала с уверенной победы на «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла соперницу из Испании Джессику Бузас Манейро, занимающую в мировом рейтинге 50-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 13:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Джессика Бузас Манейро
50
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

По ходу матча Соболенко ни разу не подала навылет, не сделала двойных ошибок и сумела реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. Бузас Манейро сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Соболенко сразится с победительницей матча между Линдой Фрухвиртовой и Эльзой Жакемо.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Материалы по теме
Полуфинал с Гауфф и повтор финала AO-2026? Путь Соболенко по сетке «Ролан Гаррос»
Полуфинал с Гауфф и повтор финала AO-2026? Путь Соболенко по сетке «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android