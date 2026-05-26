Арина Соболенко, «РГ»-2026: результаты 26 мая, следующая соперница, путь до титула
Сегодня, 26 мая, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко провела стартовый матч на «Ролан Гаррос» — 2026 и вышла во второй круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Арины Соболенко. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Результаты Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026:
- 1/64 финала: Арина Соболенко (Беларусь) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:4, 6:2.
Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:
- 1/32 финала: Арина Соболенко — Эльза Жакемо (Франция)/Линда Фрухвиртова (Чехия).
Возможная сетка Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026:
- 1/16 финала: Дарья Касаткина (Австралия);
- 1/8 финала: Виктория Мбоко (Канада, девятый номер посева);
- 1/4 финала: Джессика Пегула (США, пятый номер посева);
- 1/2 финала: Кори Гауфф (США, четвёртый номер посева);
- Финал: Елена Рыбакина (Казахстан, второй номер посева).
