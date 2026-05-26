Даниил Медведев на «Ролан Гаррос» — 2026 проводит 24-й пятисетовый матч в карьере

Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжается «Ролан Гаррос» — 2026. В эту минуту за выход во второй круг сражаются восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и его соперник из Австралии Адам Уолтон, занимающий в мировом рейтинге 97-е место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
А. Уолтон
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 1 3
2 		6 1 6 4
             
Д. Медведев

Встреча дошла до пятого сета при общем счёте 2:2. В первой и третьей партиях сильнее оказался Уолтон, вторую и четвёртую забрал Медведев. Для россиянина матч длиной в пять сетов стал 24-м в карьере.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Четвёртый круг с Тьеном и 1/2 финала с Синнером? Путь Медведева по сетке «Ролан Гаррос»
Все новости RSS

