Даниил Медведев на «Ролан Гаррос» — 2026 проводит 24-й пятисетовый матч в карьере

Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжается «Ролан Гаррос» — 2026. В эту минуту за выход во второй круг сражаются восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и его соперник из Австралии Адам Уолтон, занимающий в мировом рейтинге 97-е место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Встреча дошла до пятого сета при общем счёте 2:2. В первой и третьей партиях сильнее оказался Уолтон, вторую и четвёртую забрал Медведев. Для россиянина матч длиной в пять сетов стал 24-м в карьере.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.