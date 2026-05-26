Соболенко уступает только Синнеру и Алькарасу по числу побед на ТБШ с момента AO-2025
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, вышедшая во второй круг на «Ролан Гаррос» — 2026, одержала 30-ю победу на турнирах «Большого шлема» начиная с Australian Open 2025, где дебютировала в статусе лидера рейтинга WTA. На старте турнира в Париже она обыграла испанку Джессику Бузас Манейро, занимающую в мировом рейтинге 50-е место (6:4, 6:2).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 13:10 МСК
А. Соболенко
Джессика Бузас Манейро
По числу побед на турнирах «Большого шлема» с этого периода времени Соболенко уступает только Яннику Синнеру (Италия, первая ракетка мира) и Карлосу Алькарасу (Испания, второе место в рейтинге) — оба теннисиста выиграли 31 матч.
Женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 6 июня.
