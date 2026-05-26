Даниил Медведев проиграл 97-й ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» – 2026 уступил сопернику из Австралии Адаму Уолтону, занимающему в мировом рейтинге 97-е место. Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

По ходу матча Уолтон сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. Медведев подал навылет девять раз, сделал пять двойных ошибок и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 21.

В следующем круге Уолтон сыграет с американцем Захари Свайдой (85-я ракетка мира).

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.