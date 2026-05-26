Адам Уолтон — Даниил Медведев, результат матча 26 мая 2026, счёт 3:2, 1-й круг; Ролан Гаррос 2026

Даниил Медведев проиграл 97-й ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026
Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» – 2026 уступил сопернику из Австралии Адаму Уолтону, занимающему в мировом рейтинге 97-е место. Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Адам Уолтон
97
Австралия
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 1 6
2 		6 1 6 4
             
Даниил Медведев
8
Россия
По ходу матча Уолтон сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. Медведев подал навылет девять раз, сделал пять двойных ошибок и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 21.

В следующем круге Уолтон сыграет с американцем Захари Свайдой (85-я ракетка мира).

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Корнеева борется за второй круг «Ролан Гаррос»! Ждём Калинскую, Бублика, Синнера. LIVE!
