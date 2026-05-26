Медведев второй год подряд вылетает с «Ролан Гаррос» в первом круге
Поделиться
Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев второй год подряд покидает «Ролан Гаррос» на старте турнира. В этому году он сенсационно уступил сопернику из Австралии Адаму Уолтону, занимающему в мировом рейтинге 97-е место. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
97
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|6
|1
|6
|
|6
|1
|6
|4
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
В прошлом году Медведев не смог выйти во второй круг после поражения от британца Кэмерона Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7).
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2026
-
16:32
-
16:31
-
16:22
-
16:11
-
16:05
-
15:54
-
15:33
-
15:20
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:25
-
13:59
-
13:41
-
13:08
-
12:55
-
12:30
-
12:25
-
12:13
-
11:39
-
11:18
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
03:18
-
02:48
-
02:35
-
00:56
-
00:51
-
00:44
-
00:42