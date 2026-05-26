Медведев второй год подряд вылетает с «Ролан Гаррос» в первом круге

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев второй год подряд покидает «Ролан Гаррос» на старте турнира. В этому году он сенсационно уступил сопернику из Австралии Адаму Уолтону, занимающему в мировом рейтинге 97-е место. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

В прошлом году Медведев не смог выйти во второй круг после поражения от британца Кэмерона Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7).

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.