Даниил Медведев в седьмой раз в карьере проиграл на старте «Ролан Гаррос»

Для восьмой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева поражение на старте «Ролан Гаррос» — 2026 стало седьмым в карьере на этом соревновании. В первом круге турнира в Париже он уступил сопернику из Австралии Адаму Уолтону, занимающему в мировом рейтинге 97-е место. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

Ранее россиянин покидал «Ролан Гаррос» после первого матча в 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 и 2025 годах.

Уолтон далее сыграет с американцем Захари Свайдой (85-я ракетка мира).

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.