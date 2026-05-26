Кафельников прокомментировал поражение Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026.

«Грустно, но что поделать? Я не удивлён таким результатом. Я не могу это объяснить. Вы просто превознесли талант Даниила до таких небес… Он не имеет права проигрывать, что ли? Вы глубоко заблуждаетесь. Я понимаю, всем болельщикам обидно. Мне тоже обидно, но таковы реалии, что уровень не такой, как мы все хотим видеть, чтобы на турнирах «Большого шлема» на регулярной основе конкурировать за титулы. Это время давно прошло», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.