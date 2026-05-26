Арина Соболенко рассказала, что для неё значат надетые на турнирах дорогие украшения

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, с победы стартовавшая на «Ролан Гаррос» — 2026, рассказала о значимости для неё ношения украшений с бриллиантами на турнирах.
— Я не чувствую тяжесть бриллиантов, но могу представить, как это выглядит со стороны. Вообще, должно быть и третье ожерелье, но я решила, что сегодня это будет уже слишком, и надела только два.
— А как игроки в раздевалке реагируют на них? Охрана?
— Игроки просто смотрят, спрашивают – «О боже, они не тяжёлые?» Что касается охраны, то у меня есть жених, он мне за охрану. У меня есть команда, Джейсон, физио, который занимается джиу-джитсу, так что я чувствую себя в полной безопасности. И одна никуда не хожу.
— Почему вам важно носить драгоценности?
— Мне нравится привносить моду на теннисный корт. Когда я понимаю, какое платье у меня будет на «Большом шлеме», то стараюсь выбрать украшения, которые к нему подходят. Чтобы наряд смотрелся лучше. Мне нравится наряжаться на корте. Может, это звучит немного безумно, но когда мне нравится, как я выгляжу, как одета на корте, то я и выступаю лучше. Это помогает, — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
