Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко рассказала, что для неё значат надетые на турнирах дорогие украшения

Арина Соболенко рассказала, что для неё значат надетые на турнирах дорогие украшения
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, с победы стартовавшая на «Ролан Гаррос» — 2026, рассказала о значимости для неё ношения украшений с бриллиантами на турнирах.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 13:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Джессика Бузас Манейро
50
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

— Я не чувствую тяжесть бриллиантов, но могу представить, как это выглядит со стороны. Вообще, должно быть и третье ожерелье, но я решила, что сегодня это будет уже слишком, и надела только два.

— А как игроки в раздевалке реагируют на них? Охрана?
— Игроки просто смотрят, спрашивают – «О боже, они не тяжёлые?» Что касается охраны, то у меня есть жених, он мне за охрану. У меня есть команда, Джейсон, физио, который занимается джиу-джитсу, так что я чувствую себя в полной безопасности. И одна никуда не хожу.

— Почему вам важно носить драгоценности?
— Мне нравится привносить моду на теннисный корт. Когда я понимаю, какое платье у меня будет на «Большом шлеме», то стараюсь выбрать украшения, которые к нему подходят. Чтобы наряд смотрелся лучше. Мне нравится наряжаться на корте. Может, это звучит немного безумно, но когда мне нравится, как я выгляжу, как одета на корте, то я и выступаю лучше. Это помогает, — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Полуфинал с Гауфф и повтор финала AO-2026? Путь Соболенко по сетке «Ролан Гаррос»
Полуфинал с Гауфф и повтор финала AO-2026? Путь Соболенко по сетке «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android