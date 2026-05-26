Селиваненко прокомментировал поражение Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отреагировал на вылет российского теннисиста Даниила Медведева с «Ролан Гаррос» в первом круге от австралийца Адама Уолтона 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 6:4.

«Сложно разбирать игру Медведева с таким количеством невынужденных ошибок, да ещё в самые важные моменты решающего сета. Понятно, что жара была одним из первостепенных факторов, с которым боролись и Даниил, и его соперник. В любом случае нужно отдать должен Уолтону, который в таких условиях в концовке игры сумел вытащить матч и воспользоваться предоставившемся ему шансом», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.