Селиваненко прокомментировал поражение Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отреагировал на вылет российского теннисиста Даниила Медведева с «Ролан Гаррос» в первом круге от австралийца Адама Уолтона 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 6:4.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
97
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|6
|1
|6
|
|6
|1
|6
|4
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Сложно разбирать игру Медведева с таким количеством невынужденных ошибок, да ещё в самые важные моменты решающего сета. Понятно, что жара была одним из первостепенных факторов, с которым боролись и Даниил, и его соперник. В любом случае нужно отдать должен Уолтону, который в таких условиях в концовке игры сумел вытащить матч и воспользоваться предоставившемся ему шансом», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2026
-
16:44
-
16:32
-
16:31
-
16:22
-
16:11
-
16:05
-
15:54
-
15:33
-
15:20
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:25
-
13:59
-
13:41
-
13:08
-
12:55
-
12:30
-
12:25
-
12:13
-
11:39
-
11:18
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
03:18
-
02:48
-
02:35
-
00:56
-
00:51
-
00:44