Циципас прошёл во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026 на снятии Мюллера
79-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас без борьбы прошёл во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026 из-за снятия своего соперника француза Александра Мюллера (127-е место в рейтинге) в стартовом матче турнира. Спортсмены за 50 минут успели сыграть два неполных сета, дойдя до счёта 6:2, 3:0 в пользу Циципаса.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 14:45 МСК
Александр Мюллер
79
Стефанос Циципас
Предварительно, француза побеспокоила травма лодыжки.
В следующем круге Стефанос Циципас сразится с итальянцем Маттео Арнальди, ранее обыгравшим Таллона Грикспора из Нидерландов.
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.
