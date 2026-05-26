Александр Мюллер — Стефанос Циицпас, результат матча мая 2026, счёт 0:3, 1-й круг; «Ролан Гаррос» 2026

Циципас прошёл во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026 на снятии Мюллера
79-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас без борьбы прошёл во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026 из-за снятия своего соперника француза Александра Мюллера (127-е место в рейтинге) в стартовом матче турнира. Спортсмены за 50 минут успели сыграть два неполных сета, дойдя до счёта 6:2, 3:0 в пользу Циципаса.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 14:45 МСК
Александр Мюллер
127
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
2 		0
6 		3
             
Стефанос Циципас
79
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Предварительно, француза побеспокоила травма лодыжки.

В следующем круге Стефанос Циципас сразится с итальянцем Маттео Арнальди, ранее обыгравшим Таллона Грикспора из Нидерландов.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
«Ты чё, сдох, что ли?» Сафин вытащил Рублёва из ада и помог начать «Ролан Гаррос» с победы
