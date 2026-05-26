Главная Теннис Новости

«Все знают, что у меня всё с этим нормально». Соболенко — о низких гонорарах на ТБШ

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что её позиция касаемо низких, по сложившемуся у топовых теннисистов мнению, призовых на турнирах «Большого шлема» направлена в защиту игроков с более низким рейтингом, а не ради получения собственной выгоды.

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 белоруска обыграла Джессику Бузас Манейро.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 13:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Джессика Бузас Манейро
50
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

«Призовые – это же не обо мне вообще. Это борьба за игроков с низким рейтингом, которые пытаются как-то выжить в этом теннисном мире. Тут дело не в том, что я борюсь за призовые. Все знают, что у меня всё с этим нормально. Дело в борьбе за справедливое распределение доходов и в борьбе за игроков с низким рейтингом, за тех, кто возвращается после травм, за следующее поколение, чтобы им было комфортнее заходить в топ-10», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
