«Все знают, что у меня всё с этим нормально». Соболенко — о низких гонорарах на ТБШ

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что её позиция касаемо низких, по сложившемуся у топовых теннисистов мнению, призовых на турнирах «Большого шлема» направлена в защиту игроков с более низким рейтингом, а не ради получения собственной выгоды.

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 белоруска обыграла Джессику Бузас Манейро.

«Призовые – это же не обо мне вообще. Это борьба за игроков с низким рейтингом, которые пытаются как-то выжить в этом теннисном мире. Тут дело не в том, что я борюсь за призовые. Все знают, что у меня всё с этим нормально. Дело в борьбе за справедливое распределение доходов и в борьбе за игроков с низким рейтингом, за тех, кто возвращается после травм, за следующее поколение, чтобы им было комфортнее заходить в топ-10», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.