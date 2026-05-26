Даниил Медведев прокомментировал поражение от Уолтона в первом матче «РГ»-2026
Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом матче «Ролан Гаррос» — 2026, где уступил Адаму Уолтону из Австралии, занимающему в мировом рейтинге 97-е место. Встреча дошла до пяти сетов и завершилась со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Адам Уолтон
Даниил Медведев
«Недостаточно поднял свой уровень по ходу матча. Мог забрать матч в моменты, когда соперник проседал, но не смог, поэтому проиграл. Жара не сыграла роль, тяжело всем, но это нормально», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Это стало вторым подряд и седьмым в карьере поражением Медведева на старте турнира в Париже.
