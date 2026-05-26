«Это будет звучать как оправдание». Медведев не стал называть причину поражений на «РГ»

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после поражения на старте «Ролан Гаррос» — 2026 заявил, что знает причину ранних проигрышей на турнире в Париже, но не озвучил её.

Матч Медведева и Уолтона дошёл до пяти сетов и завершился со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

«Я знаю, почему я часто рано проигрываю на «Ролан Гаррос», но это будет звучать как оправдание. Поэтому оставлю это при себе. Мой теннис зависит от некоторых вещей, которые я не всегда могу контролировать», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Это стало вторым подряд и седьмым в карьере поражением Медведева на старте турнира в Париже.