Даниил Медведев объяснил, почему много разговаривал с женой во время матча с Уолтоном

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему много разговаривал с женой Дарьей во время матча первого круга на «Ролан Гаррос» — 2026. В стартовом матче он уступил Адаму Уолтону из Австралии со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

— По ходу матча казалось, что твой главный тренер не Томас, а жена Дарья. Её мнение бывает важнее или это больше про успокоение?

— Про успокоение, Даша не говорит мне, как бить. Когда я так делаю, это значит, что я злюсь на себя, а у меня не всё получалось, поэтому я много злился на себя. Когда я злюсь, я пытаюсь так снять стресс, а Даша моя главная поддержка, поэтому разговариваю с ней, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.