Кори Гауфф — Тэйлор Таунсенд: результат матча 26 мая, счёт 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Кори Гауфф с «баранкой» обыграла Тэйлор Таунсенд в первом круге «Ролан Гаррос»
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла соотечественницу Тэйлор Таунсенд (75-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:0.

26 мая 2026, вторник. 16:25 МСК
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Гауфф один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибкой и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Таунсенд один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Кори Гауфф сыграет с представительницей Египта Маяр Шериф (129-я в рейтинге). Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой соревнований.

