Кори Гауфф с «баранкой» обыграла Тэйлор Таунсенд в первом круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла соотечественницу Тэйлор Таунсенд (75-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:0.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 16:25 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
75
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Гауфф один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибкой и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Таунсенд один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Кори Гауфф сыграет с представительницей Египта Маяр Шериф (129-я в рейтинге). Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой соревнований.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2026
-
18:02
-
17:52
-
17:14
-
17:06
-
16:53
-
16:44
-
16:32
-
16:31
-
16:22
-
16:11
-
16:05
-
15:54
-
15:33
-
15:20
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:25
-
13:59
-
13:41
-
13:08
-
12:55
-
12:30
-
12:25
-
12:13
-
11:39
-
11:18
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
03:18