Наоми Осака вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Донной Векич
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла Лауру Зигемунд из Германии (47-я в рейтинге) со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 15:55 МСК
47
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
6 3
|
7 7
16
Наоми Осака
Н. Осака
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках Осака четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Зигемунд ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Осака встретится с серебряным призёром Олимпийских игр в Париже Донной Векич из Хорватии.
