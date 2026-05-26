Наоми Осака вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Донной Векич

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла Лауру Зигемунд из Германии (47-я в рейтинге) со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках Осака четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Зигемунд ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Осака встретится с серебряным призёром Олимпийских игр в Париже Донной Векич из Хорватии.