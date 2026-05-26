Даниил Медведев: если сравнивать с прошлым годом, то сейчас сезон идёт лучше

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сравнил поражение на «Ролан Гаррос» в прошлом году и в этом. Сегодня, 26 мая, он проиграл Адаму Уолтону со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

— Насколько высоко в рейтинге гадких поражений окажется сегодняшнее?
— Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас сезон идёт лучше. Поражения бывают, матч был не очень. Для себя я знаю причину, почему плохо играю на «Ролан Гаррос», но не хочу озвучивать, потому что будет оправдание. Не вижу в этом никакого смысла, потому что, может быть, это неправда. Может, я был недостаточно силён ментально и физически, поэтому проиграл. Однако на это есть причины, которые не зависят от меня, но с ними можно работать. А у меня не получилось, поэтому я проиграл. Не думаю, что это ужасное поражение. Конечно, если брать его рейтинг, мой, а также его игру на грунте и мою игру в Риме, то да. Однако я на это так не смотрю. Отдохну и попробую сыграть лучше на траве.

— Ты говоришь, что есть вещи, которые от тебя не зависят, но что это? Ведь это разные условия и соперники.
— Поэтому я и не хочу это говорить, потому что, скорее всего, это неправда. Я вот сейчас вышел и придумал себе эту причину. Иногда это неплохо. Да, иногда надо копаться в себе, искать причины и стараться быть лучше. А иногда лучше слить это на внешние обстоятельства, а то можно совсем в яму уйти, и я это знаю. Начиная с коронавируса, на «Ролан Гаррос» изменились условия. Хотя и до я всё время в первом круге проигрывал, но мне больше нравились условия. Нет такого, что я играл в финалах, а потом стал ныть. А сейчас ― да, мне надо бороться с условиями, которые мне не подходят. Я пытаюсь, однако у меня не получается, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Я уже придумал себе, почему проиграл». Медведев объяснил провал на «Ролан Гаррос»
«Я уже придумал себе, почему проиграл». Медведев объяснил провал на «Ролан Гаррос»
