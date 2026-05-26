Бублик — по ходу матча со Штруффом: у этих типов цель карьеры — меня обоссать и Медведа
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик по ходу матча первого круга на «Ролан Гаррос» — 2026 высказался об игре соперника. Бублик проиграл первый сет немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 5:7.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 17:25 МСК
Александр Бублик
Ян-Леннард Штруфф
«У этих типов цель карьеры – меня обоссать. Меня и Медведа. Два типа. Всё. Два типа – они настраиваются, нас травят», — сказал Бублик.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл в первом круге соревнований 97-й ракетке мира Адаму Уолтону (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6).
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия на турнире их-за травмы.
