Алекс де Минор вышел в третий круг «Ролан Гаррос» на отказе Александра Блокса

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2026 после того, как бельгиец Александр Блокс (37-й в рейтинге) снялся с соревнований.

В первом круге де Минор обыграл британца Тоби Самуэля со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Блокс на старте соревнований победил Коула Вонга (6:3, 6:4, 6:2).

За выход во вторую неделю «Ролан Гаррос» — 2026 Алекс де Минор сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия).

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия на турнире из-за травмы.