Алина Корнеева уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026

117-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (38-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Корнеева два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Коччаретто один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Во втором круге соревнований Алина Корнеева встретится с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Лоис Буассон (Франция).