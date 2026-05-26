Алина Корнеева уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
117-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (38-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 17:30 МСК
117
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
38
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Корнеева два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Коччаретто один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Во втором круге соревнований Алина Корнеева встретится с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Лоис Буассон (Франция).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2026
-
18:59
-
18:54
-
18:42
-
18:30
-
18:02
-
17:52
-
17:14
-
17:06
-
16:53
-
16:44
-
16:32
-
16:31
-
16:22
-
16:11
-
16:05
-
15:54
-
15:33
-
15:20
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:25
-
13:59
-
13:41
-
13:08
-
12:55
-
12:30
-
12:25
-
12:13
-
11:39
-
11:18
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:40