Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Корнеева — Элизабетта Коччаретто: результат матча 26 мая, счёт 2:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Алина Корнеева уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

117-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (38-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 17:30 МСК
Алина Корнеева
117
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Элизабетта Коччаретто
38
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Корнеева два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Коччаретто один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Во втором круге соревнований Алина Корнеева встретится с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Лоис Буассон (Франция).

Календарь «Ролан Гаррос»
Сетка «Ролан Гаррос»
Материалы по теме
Корнеева — во 2-м круге «РГ»-2026! Калинская выиграла первый сет, Медведев сошёл. LIVE!
Live
Корнеева — во 2-м круге «РГ»-2026! Калинская выиграла первый сет, Медведев сошёл. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android