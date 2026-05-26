Анна Калинская вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Алиной Корнеевой
Поделиться
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла прошлогоднюю полуфиналистку соревнований, француженку Лоис Буассон (43-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 18:15 МСК
24
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
43
Лоис Буассон
Л. Буассон
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Калинская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Буассон один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Анна Калинская сыграет с соотечественницей Алиной Корнеевой (117-я в рейтинге).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2026
-
19:49
-
19:36
-
19:09
-
18:59
-
18:54
-
18:42
-
18:30
-
18:02
-
17:52
-
17:14
-
17:06
-
16:53
-
16:44
-
16:32
-
16:31
-
16:22
-
16:11
-
16:05
-
15:54
-
15:33
-
15:20
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:25
-
13:59
-
13:41
-
13:08
-
12:55
-
12:30
-
12:25
-
12:13
-
11:39
-
11:18
-
10:25