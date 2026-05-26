«Сначала настроение так себе». Медведев — о смене покрытия после раннего поражения на «РГ»

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как раннее поражение на «Ролан Гаррос» — 2026 повлияет на его уверенность на последующих турнирах.

— С учётом оправдания, которое ты себе придумал, насколько это поражение выбивает из тебя уверенность перед Уимблдоном, где не будет Карлоса, а Синнера на траве ты уже обыгрывал?

— Будет время. Как обычно, после первого круга «Ролан Гаррос» сыграю Хертогенбосх, Галле и Уимблдон. Я не люблю менять покрытия, сначала будет тяжело. «Ролан Гаррос» будет ещё продолжаться, а ты уже тренируешься, поэтому сначала всегда настроение так себе. Теннис у меня есть, я в этом уверен. Если бы я после Монако всё проиграл, я бы сказал, что не знаю, что делать. Но я могу. На траве шансов сыграть лучше — больше, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.