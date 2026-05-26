«Мне очень тяжело входить в ритм». Медведев — о давлении на турнирах «Большого шлема»

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как справляется с давлением и эмоциями на турнирах «Большого шлема». Сегодня, 26 мая, на старте «Ролан Гаррос» он проиграл Адаму Уолтону со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

— Ещё один ранний вылет с «Шлема», но сейчас более неожиданный, учитывая ваш уровень в этом сезоне. Может, дело в том, как вы сейчас справляетесь с давлением, эмоциями, амбициями на «Больших шлемах»?

— Это возможно. Но в то же время я чувствую, что обычно всё ещё хорош на «Больших шлемах». Ну то есть да, я могу проиграть, даже как сегодня, в первом раунде, но не думаю, что утратил способность выступать на «Больших шлемах».

Так что, думаю, она может вернуться в любой момент. Например, на Уимблдоне. Но если говорить обо всех четырёх «Шлемах» в целом, то, если сравнить все четыре с тем, что было пять лет назад, игра на «Шлемах» изменилась. И не думаю, что она хорошо мне подходит.

Так что мне очень тяжело входить в ритм. Первый раунд самый тяжёлый, но если я его пройду, то, может, стану лучше, — сказал Медведев на пресс-конференции.