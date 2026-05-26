Алина Корнеева: у нас с Андреевой разный путь. У меня были падения, травмы
117-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева после выхода во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026 рассказала о своём пути в теннисе.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 17:30 МСК
«Думаю, от финала с Миррой три года назад уже можно уйти. У нас разный путь. Она — большая молодец, быстро ворвалась, задержалась, что тяжело. Мне же было сложно, у меня были падения, травмы. Рада, что всё закончилось. Хочу думать о настоящем, я здесь, здорова, а у меня всё получается», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На старте «Ролан Гаррос» Корнеева обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 6:3, 6:3. Далее Алина сыграет с соотечественницей Анной Калинской.

