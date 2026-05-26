Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Александр Бублик — Ян-Леннерд Штруфф: результат матча 26 мая, счёт 1:3, 1-й круг Ролан Гаррос

Александр Бублик проиграл Ян-Леннарду Штруффу на старте «Ролан Гаррос» — 2026
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил борьбу на Открытом чемпионате Франции — 2026. В первом круге он проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу (80-й в рейтинге) со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 17:25 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 8 4 5
7 		6 6 6 7
             
Ян-Леннард Штруфф
80
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Встреча продолжалась 3 часа 11 минут. В её рамах Бублик 25 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Штруффа 13 эйсов, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 Ян-Леннард Штруфф встретится с победителем матча Жайме Фария (Португалия) — Денис Шаповалов (Канада).

