Александр Бублик проиграл Ян-Леннарду Штруффу на старте «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил борьбу на Открытом чемпионате Франции — 2026. В первом круге он проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу (80-й в рейтинге) со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 17:25 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 8
|4
|5
|
|6 6
|6
|7
80
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Встреча продолжалась 3 часа 11 минут. В её рамах Бублик 25 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Штруффа 13 эйсов, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.
Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 Ян-Леннард Штруфф встретится с победителем матча Жайме Фария (Португалия) — Денис Шаповалов (Канада).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2026
-
21:23
-
21:07
-
20:43
-
20:31
-
19:56
-
19:49
-
19:36
-
19:09
-
18:59
-
18:54
-
18:42
-
18:30
-
18:02
-
17:52
-
17:14
-
17:06
-
16:53
-
16:44
-
16:32
-
16:31
-
16:22
-
16:11
-
16:05
-
15:54
-
15:33
-
15:20
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:25
-
13:59
-
13:41
-
13:08
-
12:55
-
12:30