Александр Бублик проиграл Ян-Леннарду Штруффу на старте «Ролан Гаррос» — 2026

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил борьбу на Открытом чемпионате Франции — 2026. В первом круге он проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу (80-й в рейтинге) со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 3 часа 11 минут. В её рамах Бублик 25 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Штруффа 13 эйсов, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 Ян-Леннард Штруфф встретится с победителем матча Жайме Фария (Португалия) — Денис Шаповалов (Канада).