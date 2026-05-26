Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Приданкина — Александра Олейникова: результат матча 26 мая, счёт 0:2, 1-й круг Ролан Гаррос

Елена Приданкина проиграла Александре Олейниковой в первом круге «Ролан Гаррос»
Комментарии

218-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она проиграла украинке Александре Олейниковой (65-я в рейтинге) со счётом 1:6, 2:.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Елена Приданкина
218
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Александра Олейникова
65
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Приданкина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Олейниковой два эйса, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнта из 16 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Олейникова встретится с победительницей матча Кимберли Бирелл (Австралия) — Джессика Пегула (США).

Календарь «Ролан Гаррос»
Сетка «Ролан Гаррос»
Материалы по теме
Приданкина проиграла на «РГ»! Медведев тоже сошёл, а Корнеева и Калинская победили. LIVE!
Live
Приданкина проиграла на «РГ»! Медведев тоже сошёл, а Корнеева и Калинская победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android