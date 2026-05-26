Елена Приданкина проиграла Александре Олейниковой в первом круге «Ролан Гаррос»

218-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она проиграла украинке Александре Олейниковой (65-я в рейтинге) со счётом 1:6, 2:.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Приданкина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Олейниковой два эйса, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнта из 16 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Олейникова встретится с победительницей матча Кимберли Бирелл (Австралия) — Джессика Пегула (США).