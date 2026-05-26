Анна Калинская прокомментировала победу в первом круге «Ролан Гаррос»
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над француженкой Лоис Буассон (43-я в рейтинге) в первом круге на «Ролан Гаррос» — 2026. Калинская победила со счётом 6:2, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 18:15 МСК
24
Анна Калинская
43
Лоис Буассон
«Смотрела пару последних матчей Буассон, ориентировалась на её текущую форму. Ожидала гораздо больше укороченных, но была к этому готова, играла глубоко, чем не дала ей возможность для них. К давлению трибун тоже была готова, она играет дома, это нормально. Если бы «Большой шлем» был в Москве, я была бы в такой же ситуации», — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
