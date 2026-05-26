«На Эйфелеву башню ночью немного похожа». Осака — о платье на «Ролан Гаррос» — 2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своём платье, в котором сыграла в первом круге на «Ролан Гаррос» — 2026.

— Париж — город моды. Ты большая поклонница моды… у тебя сегодня был фантастический наряд. Можешь рассказать о нём немного?

— Честно говоря, он очень кутюрный. Забавно, я чувствую, знаешь Эйфелеву башню ночью, когда она сверкает? Мне в каком‑то роде кажется, что я на неё немного похожа, — сказала Осака в интервью на корте.

В первом круге соревнований Осака обыграла Лауру Зигемунд из Германии (47-я в рейтинге) со счётом 6:3, 7:6 (7:3).