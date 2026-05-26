«На Эйфелеву башню ночью немного похожа». Осака — о платье на «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своём платье, в котором сыграла в первом круге на «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 15:55 МСК
47
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
16
Наоми Осака
Н. Осака
— Париж — город моды. Ты большая поклонница моды… у тебя сегодня был фантастический наряд. Можешь рассказать о нём немного?
— Честно говоря, он очень кутюрный. Забавно, я чувствую, знаешь Эйфелеву башню ночью, когда она сверкает? Мне в каком‑то роде кажется, что я на неё немного похожа, — сказала Осака в интервью на корте.
В первом круге соревнований Осака обыграла Лауру Зигемунд из Германии (47-я в рейтинге) со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Комментарии
- 26 мая 2026
-
22:54
-
22:42
-
21:54
-
21:49
-
21:23
-
21:07
-
20:43
-
20:31
-
19:56
-
19:49
-
19:36
-
19:09
-
18:59
-
18:54
-
18:42
-
18:30
-
18:02
-
17:52
-
17:14
-
17:06
-
16:53
-
16:44
-
16:32
-
16:31
-
16:22
-
16:11
-
16:05
-
15:54
-
15:33
-
15:20
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:25
-
13:59