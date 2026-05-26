Медведев — о жаре на «РГ»: на грунте играется немного по-другому. Но это нормально

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, повлияла ли жара на его раннее поражение на «Ролан Гаррос». В первом круге он уступил австралийцу Адаму Уолтону со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

«Не думаю, что жара сыграла роль, мне было нормально на жаре. То есть, конечно, любому нелегко играть на такой жаре, но было нормально. Я чувствовал, что мы свежие, ну, в порядке, в пятом сете мы бегали и всё такое. Ни у кого не было судорог. Не думаю, что жара сыграла роль, кроме того, что по жаре на грунте играется немного по-другому. Но это нормально», — сказал Медведев на пресс-конференции.