Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас и Синнер вошли в список самых высокооплачиваемых спортсменов до 25 лет от Forbes

Алькарас и Синнер вошли в список самых высокооплачиваемых спортсменов до 25 лет от Forbes
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер впервые появились в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира в возрасте до 25 лет за последние 12 месяцев по версии Forbes.

23-летний Алькарас является самым молодым спортсменом в этом списке и занимает третью строчку. За год испанец заработал $ 61,5 млн. Топ-6 замыкает 24-летний Синнер с доходом $ 54,6 млн.

Самым высокооплачиваемым спортсменом стал футболист Эрлинг Холанд — $ 80 млн, второй — баскетболист Энтони Эдвардс ($ 69 млн).

Материалы по теме
Холанд — самый высокооплачиваемый атлет года до 25 лет по версии Forbes, Винисиус — 4-й
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android